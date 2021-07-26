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UŞAK - 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
UŞAK - 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

UŞAK - 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

- Arazöz ve itfaiye ekibi - Yanan alanlardan görüntüler - Ekiplerin soğutma çalışmasıUŞAK (AA) - Uşak 'ta yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.Dağdemirler köyü ile Çevreköy arasındaki farklı noktalarda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı noktada birbirine yakın zamanlarda çıktığı belirlenen yangınlar ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.Yangınlarda, yaklaşık 5 dönümlük orman alanı zarar gördü. Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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