Urla’yı sağanak yağış vurdu...Evleri su bastı



- İzmir’in Urla ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Aralıksız süren sağanak yağış sonucu Özbek mahallesi, iskele mahallesi, torosan mahallesi denizli mahallesindeki yolları, dükkanları, evleri su bastı. Aşırı yağmur yağması bazı derelerin taşmasına neden oldu. İki günden biri aralıksız yağan aşırı sağanak yağış afete dönüştü. Urla’daki Toki konutlarının bodrum katında bulunan kömür deposu ve boş durumda olan bir konut yüzme havuzuna döndü. Vatandaşlar belediyeden yardım talep ettiler. Belediye ve İzsu personelleri ekipler halinde vatandaşlar dan gelen ihbarlara yetişmeye çalışıyorlar.



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