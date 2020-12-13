Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Urla’yı sağanak yağış vurdu...Evleri su bastı

Urla’yı sağanak yağış vurdu...Evleri su bastı

Sele ilişkin görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Yüzme Sağanak Yağış Aşırı Sağ Yüzme Havuzu Yağan 


- İzmir’in Urla ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Aralıksız süren sağanak yağış sonucu Özbek mahallesi, iskele mahallesi, torosan mahallesi denizli mahallesindeki yolları, dükkanları, evleri su bastı. Aşırı yağmur yağması bazı derelerin taşmasına neden oldu. İki günden biri aralıksız yağan aşırı sağanak yağış afete dönüştü. Urla’daki Toki konutlarının bodrum katında bulunan kömür deposu ve boş durumda olan bir konut yüzme havuzuna döndü. Vatandaşlar belediyeden yardım talep ettiler. Belediye ve İzsu personelleri ekipler halinde vatandaşlar dan gelen ihbarlara yetişmeye çalışıyorlar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement