Urla sahillerini fırtına vurdu



- İzmir genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, Urla ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede zaman zaman 70-80 kilometre hızlarına ulaşan fırtına, kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı tekne sahiplerinin çekiciler, vinçler yardımıyla teknelerini batmaktan son anda kurtardıkları görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait reklam panolarının zeminle bağlantılı olan dübellerini yerlerinden söktü. Elektrik trafolarının ark yapmasına ve bazı mahallelerde elektrik kesilmesine neden oldu. Fırtına sebebiyle bazı vatandaşlar tarafından elektrik idaresine arıza telefonları yağdı. (AÇ-



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