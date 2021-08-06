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Ürgüp'te feci kaza: 1 yaralı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Ürgüp'te feci kaza: 1 yaralı

Ürgüp'te feci kaza: 1 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Hastane Jandarma Salur Trafik Kazası Direksiyon 


- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza bugün gece saat 22:30 sıralarında Ürgüp Topuz Mevkiinde meydana geldi. Ferdi Ö.’nün sevk ve idaresindeki 50 ABG 036 plakalı otomobil, Aksalur Mahallesi istikametinden Evka Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taş ve bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan bir kişi yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Araç sürücüsünün haber vermesi üzere olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılırken jandarma ekiplerince kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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