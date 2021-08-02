Ürgüp’te 7’den 77’ye herkes Manavgat için seferber oldu

-İKİ KÜÇÜK KARDEŞİN ELİNDE POŞET İLE YARDIM TIRINA MALZEME GETİRMESİ

-DUA EDİLMESİ

-YARDIM TIRININ YOLA ÇIKMASI

-ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AKTÜRK İLE RÖP



( NEVŞEHİR )- Ürgüp’ten Manavgat’a 1 tır gıda yardımı gönderildi NEVŞEHİR



- Ürgüp Belediyesi tarafından Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırına ilçe halkı 7’den 77’ye seferber oldu. Ürgüp Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında hayırseverler sabah saatlerinden itibaren gıda kolileri, bebek maması ve bezi, su, battaniye, hijyen paketleri gibi bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri yardım tırına getirdi. Ürgüp’te başlatılan yardım kampanyasına minik iki kardeşin de marketten aldığı ürünleri yardım tırına getirmesi duygu dolu anlar yaşattı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk burada yaptığı açıklamada, ciğerlerimiz yanarken bizlerin burada kayıtsız kalması imkansızdı dedi.

Aktürk, Aktürk, “Biliyorsunuz ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerlerimiz yanarken de bizler buna kayıtsız kalamazdık. Ürgüp Belediyesi olarak hızlı bir şekilde organizasyonumuzu yaptık. Organizasyonumuza tim sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri davet ettik. En önemlisi de Ürgüplü tüm hemşerilerimizin bu olaya duyarsız kalmadığını bugün bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Hamd olsun bugünleri atlatacağız. Gün birlik ve beraberlik olma günü, yaraları hep birlikte sarma günü. Devletimiz güçlü ve kudretli. Bizlerde elimizden geldiğince onlara her türlü yardıma hazırız. Bir seferberlik ilan ediyoruz. Onların her türlü yanlarında olduğumuzun mesajını veriyoruz. Şuan evleri yana birçok vatandaşımız çok zor durumda. Onlara bu yardım tırımızı Ürgüp’ten Manavgat’a doğru yola çıkartacağız. Biliyorsunuz biz AFAD ile koordineli çalışıyoruz. Oradan bizlere gelen ihtiyaç listelerini buradaki insanlarımıza duyuru yaptık. Kuru gıdanın yanı sıra en önemlisi şuan yangınla mücadele de el feneri, maske, eldiven ve daha çok o insanların günlük iaşelerini sağlayacak gıda yönünde tedarikimiz bulunuyor” diye konuştu.

Ürgüp Belediyesi öncülüğünde düzenlenen programa Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, MHP İlçe Başkanı Teyfik Öz’ün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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