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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Urfa Kalesi eteğinde erkek cesedi bulundu

Urfa Kalesi eteğinde erkek cesedi bulundu

Urfa Kalesi eteğinde ceset bulundu

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-Cesetten detaylar
-Olay yerindeki polis ekiplerinden detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da Urfa Kalesi eteğinde bir erkek cesedi bulundu. Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl Platosunda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Çevrede önlem alan polis, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenini ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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