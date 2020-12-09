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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ürettikleri kaçak içkileri otel odasında koltuğun altında saklarken yakalandılar

Ürettikleri kaçak içkileri otel odasında koltuğun altında saklarken yakalandılar

Koltuğun altında saklanan kaçak içkilerin bulunması

Jandarma Kaçak Akalan Kaçak İçki 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ürettikleri kaçak içkileri bir otelin odasında koltuğun altında saklayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda iki kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tosya ilçesinde faaliyet gösteren bir otel işletmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda otel odasında koltuğunda altında çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Jandarma ekiplerince otelde ve işletmede sahiplerinin evlerinde yapılan aramada 172 adet kaçak viski, 30’ar litrelik 2 bidon içinde 60 litre kaçak rakı, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 42 adet tabanca fişeği ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Yapılan operasyonda kaçak içki ve silahlara el koyan jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Operasyona ilişkin jandarmadan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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