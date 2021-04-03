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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Ürdün Genelkurmay Başkanı, eski Veliaht Prens’in gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

- Ürdün Genelkurmay Başkanı, eski Veliaht Prens’in gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Kraliyet Ailesi’nin yaşadığı bölgedeki güvenlik önlemleri

( AMMAN ) AMMAN

Sosyal Medya General Bild Darbe Girişimi 


- Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını belirterek, güvenlik nedeniyle Prens Hamza'dan faaliyetlerini durdurmasının istendiğini söyledi.

Ürdün’ün eski Veliaht Prensi Hamzah bin el Hüseyin ve eski bir bakanın da aralarında bulunduğu 20 kişinin güvenlik nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülmüş, Ürdün medyasına yansıyan haberlerde ise olayın darbe girişimi olabileceği belirtilmişti. Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti’den, Prens Hamza'nın da aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. Ürdün Genelkurmay Başkanı, Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını belirterek, güvenlik nedeniyle Prens Hamza'dan faaliyetlerini durdurmasının istendiğini söyledi.

Tümgeneral Al-Huneiti, olaya ilişkin soruşturmaların devam ettiğini ve sonuçlarının tam bir şeffaflık ve netlikle açıklanacağını bildirdi. Alınan tüm tedbirlerin kanun çerçevesinde ve gerekli olan kapsamlı soruşturmalardan sonra yapıldığını vurguladı. Ayrıca, hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını ve Ürdün'ün güvenliğinin ve istikrarının her şeyden öncelikli olduğunu kaydetti.
Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Kraliyet Ailesi’nin yaşadığı bölgede alınan yüksek güvenlik önlemleri görüldü.

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