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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu

- Ürdün'de Roma arkeolojik alanı bulundu

Arkeolojik alandan çeşitli görüntüler

Arkeoloji Başkent Toryum 

-Amman Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Asem Asfour röportaj veriyor 3-Alandan çeşitli görüntüler

( AMMAN ) AMMAN

- Ürdün'de Greko-Romen arkeolojik alanı bulundu. Ürdün'ün başkenti Amman'ın merkezinde kısa süre önce bir Greko-Romen arkeolojik alan ortaya çıkarıldı. Amman Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Asem Asfour, söz konusu arkeolojik alanın, tarihi Amman Roma Tiyatrosu'nun yakınında yer aldığını söyledi.

Asfour, ortaya çıkarılan alanda ısıtmalı mahzenlere sahip, 2. yüzyıldan kalma mozaikli Roma hamamları ve bir krematoryum bulunduğunu dile getirdi. Asfour, Amman şehri genişledikçe üzeri kaplanan arkeolojik alanın eskiden tarihi Amman Nehri'nin sularının altında kaldığını da sözlerine ekledi. Kazı çalışmaları sırasında iki heykel de bulundu.
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