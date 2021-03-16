- Ürdün’de kısıtlamalara karşı protesto

-sokaklara dökülen halk



( AMMAN ) AMMAN



- Ürdün’ün başkenti Amman'da halk, korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlere karşı protesto gösterisi düzenledi.

Protesto sırasında polis ve halk arasında arbede yaşandı. Ürdün'ün başkenti Amman'da protestocular sokaklara dökülerek kısıtlamalara karşı eylem düzenledi.

Protesto gösterilerinin ikinci gecesinde halk ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Başkent Amman'ın güneyinde bulunan Medeba ve İrbid kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Ürdün’de toplam korona virüs vaka sayısı 486 bin 470’a yükselirken, korona kaynaklı can kaybı sayısı 5 bin 428 oldu. Öte yandan, Ürdün’de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen mücadele kapsamında bu yıl birçok kez sokağa çıkma yasağı gibi kararlar alınmıştı. Ürdün hükümeti son olarak Perşembe günü, gece sokağa çıkma yasağı saatlerini genişletmiş ve Cuma namazlarının toplu olarak kılınmasına ara vermişti.



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