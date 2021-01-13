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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ürdün’de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

- Ürdün’de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

Ürdün başkenti Amman’daki Jubeiha Tıp Merkezi’nde yapılan aşılama işlemleri

( AMMAN ) AMMAN

Başkent Sağlık Çalışanları 


- Ürdün’de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar riskli gruplara yapılmaya başlandı. Korona virüs ile mücadele devam ederken korona aşılamaları da başlıyor. Ürdün’de virüse karşı aşılamalar başladı.
Ülkede sabah saatlerinden itibaren Sinopharm şirketi ve Rusya tarafından üretilen korona virüs aşısı Sputnik V aşısı yapılmaya başlandı. Ülkedeki ilk aşılamalar başkent Amman’daki Jubeiha Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İlk aşılar, Jubeiha Tıp Merkezi’nde emekli sağlık çalışanlarına yapıldı. Resmi kaynaklar, aşıların enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki kişilere yapılacağını açıkladı.
Amman’daki Kraliçe Alia Askeri Hastanesi’nin Müdürü Doktor Ahmed Al Khavaldeh, “Aşılama Ürdün Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlere dağıtıldıktan sonra Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi aracılığıyla kayıtlı vatandaşlara yapılmaktadır” dedi.
Al Khavaldeh, Alia Askeri Hastanesinde bugün ve yarın toplam bin 8 kişiye aşılama yapılacağını söyledi.

Öte yandan Ürdün’de toplam korona virüs vaka sayısı 309 bin 846’ya yükselirken, korona kaynaklanan can kaybı 4 bin 76 oldu.
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