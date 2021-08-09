Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı

Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı

İLÇE GENELİNDE YAŞANILAN SEL VE TAŞKIN GÖRÜNTÜLERİ

( ORDU )- Ordu'da sel: Araçlar ve evler sular altında kaldı ORDU

Yağmur Gürültü Altın Harekete Geç Sağanak 


- Ordu'nun Ünye ilçesinde öğleden sonra başlayan ve şiddetlenen yağmur sonrası sel meydana gelirken, birçok evi, araçları ve mahalleleri su bastı. İlçe merkezinden geçmekte olan Tabakhane Deresi'nin de debisi yükseldi. Ünye'de öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle iş yerleri, evleri, cadde ve sokakları su bastı. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen su birikintisi nedeniyle taşkınlık yaşanırken, vatandaşlar yaşanılan afet nedeniyle kendilerini sokaklara attı. Evler, caddeler, sokaklar, mahalleleri su bastı İlçe genelinde yaşanılan afet sonrası çok sayıda evleri su bastı. Özellikle Fevzi Çakmak, Kaledere, Burunucu, Çömlekçi, Atatürk, Nuriye Mahallelerinde bulunan evleri su basarken, vatandaşlar kendi çabalarıyla tedbir aldı. Tabakhane Deres taşmak üzere İlçe merkezinden geçen Tabakhane Deresi'nin taşkın riskiyle karşı karşıya kalmasının ardından, teyakkuzda olan bütün ekipler harekete geçerek tedbir aldı. Jandarma, İtfaiye ve Emniyet bütün ekiplerini harekete geçirdi Yaşanılan afet nedeniyle ilçe genelinde Jandarma, Emniyet ve İtfaiye tarafından bütün ekipler teyakkuza geçirilerek görev aldırdı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı