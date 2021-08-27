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Ünye'de 'Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Ünye'de 'Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru

Ünye'de 'Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru

DRONE ÇEKİMİ

Güzergah Bisiklet Yolu Sıcak Asfalt Akıllı Bisiklet Bisiklet 

-DRONE DETAYLAR
-DİĞER GENEL DETAYLAR

( ORDU -DRONE) Ünye'de "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi"nde sona doğru ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde yapımına başlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmaları sonrası sahil boyunca hizmete sunulacak olan "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi"nde son aşamaya gelinerek boyama işlemleri başladı.
Ünye sahili boyunca Otogar ve Çamlık mevkisi boyunca uzanan 4 bin 614 metre uzunluğundaki yaya ve bisiklet yolu güzergahı boyanmaya başlandı. Projenin tamamlanması sonrası 3 farklı noktada ise akıllı bisiklet istasyonları ile yer engelli şarj istasyonları da bulunacak. Halkın açık alan olarak sahil boyunca bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak gibi doğayla iç içe bulundurmayı amaçlayan "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi" boyama işlemlerinin bitmesi ve gerekli peyzaj çalışmaları sonrası hizmete girecek. (ÜG-SLH-Y)
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