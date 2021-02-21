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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
UNRWA'nın mültecilere eşit gıda dağıtma kararı Gazze'de protesto edildi

UNRWA'nın mültecilere eşit gıda dağıtma kararı Gazze'de protesto edildi

- Gösteriden detaylar - Komitenin kamp sorumlusu Nasr Ahmed'in açıklaması - Yardım dağıtımından detaylar - Kuruluş, daha önce yardımlarını her ailenin ihtiyacı oranında yapıyorduGAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Birleşmiş Milletler Filistinliler Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda yardımlarını eşit dağıtma kararını protesto etti.Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı, Mülteciler Halk Komitesi tarafından eş - Şati kampındaki bir yardım dağıtım merkezinin önünde, UNRWA'nın hizmetleri azalttığı gerekçesiyle gösteri düzenlendi.
Komitenin kamp sorumlusu Nasr Ahmed AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gösteri, gıda yardımlarının birleştirilmesi konusunda mültecilere karşı aldığı haksız kararın halkta oluşturduğu öfkeyi ifade etmektir." dedi.
Ahmed, söz konusu kararın 770 bin mülteciyi etkilediğini ve mültecilerin kendileri için uygun yardımları almaktan mahrum kaldığını ifade etti.
Ahmed ayrıca, UNRWA'ya kararından dönmesi için baskı yapmak için 20.00'a kadar Gazze 'deki mülteci kamplarında bulunan birçok dağıtım merkezinin faaliyetinin engelleneceğini belirtti.
UNRWA, yoksul ailelere daha fazla gıda sağlarken, son dönemde gıda yardımını tüm yararlanıcı ailelere eşit olarak dağıtma kararı almıştı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze 'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, yaklaşık 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

Protesto Lyon Mülteci Gıda Yardımı Muhabir 

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