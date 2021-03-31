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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlülerde bebeksi cilt bakımı çılgınlığı

Ünlülerde bebeksi cilt bakımı çılgınlığı

Açılıştan görüntü

Bebek Turab Erken Yaşlanma Cilt Bakımı Ünlüler 

-Röportajlar
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ünlü isimler cilt bakımı için güzellik merkezlerinin yolunu tuttu. Özellikle bebeksi cilt bakımı yoğun talep görürken, konuyla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar cilt bakımı için öncelikli şartın cilt sorunlarının ortadan kalkması olduğunu vurguladı. Uzun süren kış aylarının ardından yaklaşan yaz ayları öncesinde kadınlar cilt bakımları için güzellik merkezlerinin yolunu tutmaya başladı.
Kadınlar özellikle son zamanlarda ünlüler arasında da çok popüler olan bebeksi cilt bakımını yaptırmak istiyor. Konuyla ilgili uzmanlar kadınların bebeksi bir cilde sahip olabilmesi için öncelikli şartın cilt sorunlarının ortadan kalması olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Crystal guzellik merkezi sahibi Özlem Aksünger konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bebeksi cilt bakımı tüm cilt problemlerini yok eden bir bakım. Bebeksi cildin oluşması için öncelikle cilt sorunlarının ortadan kalkması gerekiyor. Öncelikle ciltteki dokunun gerçek güzelliğini keşfetmek gerekiyor. Yaz ve kış aylarında koruyucu çok önemli. Özellikle geceleri makyaj yaptıysak bunu temizleyerek yatmak ve maske kullanmak çok önemlidir. Güneşin etkisini cildimize kaliteli bir şekilde geçirgenlik sağlaması için de muhakkak koruyucu kullanmamız gerekiyor. Yaz ayları gelmekte kadınlarımız ciltleriyle ilgili sadece nemlendirmeli korumalı. Koruma kullanıldığı sürece hem erken yaşlanma hem de güneşin oluşturabileceği sorunların önüne geçebilirler” diye konuştu.
Geçmişte cildindeki lekelerden şikayetçi olan ve bebeksi cilt bakımı yaptırdıktan sonra bu sorunlarından kurtulduğunu belirten oyuncu Wilma Elles “Ben ilk bebeksi cilt bakımını 2 buçuk sene önce yaptırdım. Ondan önce çok fazla leke vardı ve onlar tamamen ortadan kayboldu. Ben sürekli takip ediyorum ve buna bilimsel olarak bakıyorum. Biz her zaman genç kalmak istiyoruz. En sağlıklı halimizi görmek istiyoruz. Onun için neler yapabilirim noktasında profesyonel insanlara danışarak bilgi alıyorum. Bu oyuncu için şart” dedi.
Öte yandan açılışa oyuncular Burak Bozdağ ve Aleyna Dalveren ise kendileri için görselliğin çok önemli olduğunu ve bu nedenle düzenli olarak cilt bakımlarını yaptırdıklarını belirtti.

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