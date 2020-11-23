Ünlü youtuber Enes Batur feci kazada ölümden döndü

-Enes Batur’un sevgilisine sarılması

-Ambulanstan görüntü

-Fırlayan tekerden görüntü

-Enes Batur’dan görüntü

-Çekicinin aracı çekmesi

-Detaylar



( İSTANBUL )- Enes Batur kullandığı otomobille önce ağaca sonra park halindeki araçlara çarptı- Etiler'deki kazada lüks aracın tekerleri fırladı İSTANBUL



- Ünlü youtuber Enes Batur, Etiler’de kullandığı lüks otomobille önce refüjde bulanan ağaçlara sonra da yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. Lüks otomobilinin tekeri yerinden fırlarken ölümden dönen Batur’u olay yerine gelen kız arkadaşı teselli etti. Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağca arından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı. Aracın tekeri yerinden fırladı Feci kazada Batur’un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur’un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Sevgilisi sarılarak teselli etti Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, daha sonra ambülans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin incelme başlattı.



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