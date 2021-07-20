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Ünlü yeşilçam oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Ünlü yeşilçam oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Ünlü yeşilçam oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

arşiv görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Yeşilçam Hastane Altın 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından Girik'in durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.
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