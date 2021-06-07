Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu

Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Tiyatro Oyuncusu 

-İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler
-Ahmet Yaşar Özveri'den görüntüler

( KOCAELİ )- Yakınları haber alamayınca eve giren acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri, evinde yarı baygın halde bulundu. İtfaiye merdiveni ile eve giren ekiplerce alınan Özveri, hastaneye kaldırıldı. Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez mahallesi Kahya Kadın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tiyatrocu oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri'ye 2 gündür telefonla ulaşamayan komşuları, evine gitti. Çaldıkları kapının da açılmaması üzerine endişelenen Özveri'nin komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile Özveri'nin yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon kapısından içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, Özveri'nin yatağında yarı baygın halde buldu. Siroz hastası olduğu öğrenilen ve ekiplerin yardımıyla ambulansa alınan Özveri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement