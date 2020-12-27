Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın evine giren hırsız kamerada

-Şahsın salına gelmesi

-Rafları karıştırması

-Çekmeceleri karıştırması

-Parayı cebine koyması

-Yatak odasına girmesi

-Tektaşları incelemesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Beşiktaş’ta şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu- 60 bin liralık hırsızlık yapan şahıs Beşiktaş polisi tarafından yakalandı İSTANBUL



- Beşiktaş Arnavutköy’de yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın evi, hayvanlarına bakması için anahtarını verdiği apartman görevlisi tarafından soyuldu. Toplamda 60 bin lira değerinde hırsızlık yapan şahıs, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Şahsın evde gezdiği anlar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz 30 Ekim Cuma saat 17.20 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Zeynep Sinem Sağdaş konser vermek için olay günü şehir dışına çıktı. Sağdaş evden ayrılmadan önce apartman görevlisi Barış G’ye hayvanlarına bakması için anahtarını bıraktı. Emanet edilen evi soydu Şehir dışına çıkan Sağdaş geçtiğimiz 2 Kasım Pazartesi günü geri geldi. İddiaya göre evine giren Sağdaş, yaklaşık 60 bin lira değerindeki 3 adet altın kolye, altın alyans, nakit para, kot gömlek ve cep telefonu, kulaklık malzemelerinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine hayvanlarını izlemek için yerleştirdiği güvenlik kameralarını izleyen Sağdaş, eşyalarının apartman görevlisi Barış G. tarafından karıştırıldıktan sonra çalındığını tespit etti. Şahsın eşyaları incelediği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Beşiktaş polisi kısa sürede yakaladı Bunun üzerine ünlü şarkıcı Sağdaş, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını alarak evde parmak izi incelemesi yaptı. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın apartman görevlisi Barış G. olduğu tespit edildi. Beşiktaş polisinin kısa sürede tespit ettiği şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan apartman görevlisi, Sağdaş'ın köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı sehpanın üzerinde bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını söyledi.



Tutuklanarak cezaevine gönderildi Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine götürülen Barış G. ifadesinin alınarak sorgulanmasının ardından adli işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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