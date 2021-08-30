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Ünlü şarkıcı yere düşmekten son anda kurtuldu
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ünlü şarkıcı yere düşmekten son anda kurtuldu

Ünlü şarkıcı yere düşmekten son anda kurtuldu

- Kıraç'ın sahneye çıkarken düşmesi

Şarkıcı 

-- Konserden görüntüler

( KOCAELİ )- Sahneye çıkarken sendeledi bozuntuya vermeden şarkısına başladı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düşmekten son anda kurtuldu. Ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Metin Oktay Stadı’nda sevenleriyle bir araya geldi. Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı. Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı. Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti. (MU-
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