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Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'ye sahnede sürpriz
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'ye sahnede sürpriz

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'ye sahnede sürpriz

yıldız tilbeye elbisenin verilmesi

Yurt Dışı Yıldız Tilbe Forma Kışla Irak 

-sanatçının konuşması
-vatandaşların alkışlaması
-konserinden detaylar
-röportaj

( BURSA ) BURSA

- Türk müziğinin önemli sanatçılarından Yıldız Tilbe, sahne aldığı Harbiye’de Bursalı hayranın sürpriziyle şaşkına döndü. Besteleri ve şarkılarıyla Türk müziğine yön veren sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye’de eşine az rastlanır bir konsere imza attı. Kendine has dansı, muhteşem sahne performansı ve dillere destan şarkılarıyla seyircisini kendine bir kez daha hayran bırakmayı başaran Tilbe, Bursalı bir hayranının sürpriziyle şaşkına döndü. Bursa’da yaklaşık 10 yıldır dikiş yapan Cansu Çakar, hayranı olduğu Yıldız Tilbe için bir elbise dikti. Bu zaman kadar bir çok sanatçı için elbise diken, yurt dışına diktiği elbiselerle adından söz ettiren Çakar, hiçbir konserini kaçırmadığı Yıldız Tilbe için ise ona has bir elbiseyle gönlünü fethetti. Aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tilbe, Bursalı hayranına uzun süre teşekkür ederken elbiseyi bir konserinde giyeceğinin sözünü verdi. (AÇ-İHS)
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