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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay: “Her şeyi devletten beklemeyelim”

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay: “Her şeyi devletten beklemeyelim”

Program görüntüleri

( İSTANBUL )- "Meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz, devlet hibesine de gerek kalmaz, refah içinde yaşar sektör" İSTANBUL

Canlı Yayın 


- TGRT Haber’de Erol Köse ile Sevda Türküsev’in birlikte sundukları ‘Bilmedikleriniz’ programına canlı yayın konuğu olarak katılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay, telif haklarıyla ilgili “Her şeyi devletten beklemeyelim, illa pandemide konsere gerek yok, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz” dedi.
Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay, TGRT Haber’de Erol Köse ile Sevda Türküsev’in birlikte sundukları ‘Bilmedikleriniz’ programının canlı yayın konuğu oldu. Usta sanatçı, telif haklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gencebay, “Her şeyi devletten beklemeyelim, illa pandemide konsere gerek yok, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz, devlet hibesine de gerek kalmaz, refah içinde yaşar sektör, toplanması gerekenin ellide bir oranı toplanıyor, yasal mevzuat da yeterli kimse bahane aramasın, yasa güncellenir o ayrı konu“ dedi.

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