Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saldırıya uğradı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saldırıya uğradı

Güzellik merkezinden detay

Bakım Merkezi Şili Saldırı Türkücü 

-Olay yerinden görüntüler
-Çıtak'ın görüntüsü
-Yaralanan çalışan

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Olayda Çıtak'ın bir çalışanı kafasından yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay Çıtak'ın Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırdı. Olayda Çıtak yara almazken, bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralandı.(DCC-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fırat Kalkanının Vurucu GücüFırat Kalkanının Vurucu Gücü
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement