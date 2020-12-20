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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ünlü rapçinin klibinde faciadan dönüldü

Ünlü rapçinin klibinde faciadan dönüldü

Klipten görüntü

Klip Çekimi Kamera Çekim 

-Rapçi görüntü
-Detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL )- Üzerine alevler sıçrayan rapçi olayı hafif yaralarla atlattı İSTANBUL

- Ünlü rapçi Tepki, şarkısının klip çekiminde alevler içerisinde kaldı. Yaşanılan kazada başından yaralanan Tepki lakaplı Kerem Gülsoy, “Üstümde kat kat kostüm olmasaydı, ya da saçlı bir adam olsaydım o zaman daha büyük sıkıntılar yaşayabilirdik” dedi.
Tepki lakaplı Kerem Gülsoy geçtiğimiz cuma günü yeni klibi için kamera karşısına geçti. 25 Aralık'ta yayınlanacak "SIK" isimli şarkının çekimleri devam ederken, klibin bir parçası olan patlama sahnesinde, ünlü rapçi alevlerin arasında kaldı. Alevlere anında müdahale eden set ekibi ise, yangını söndürmüştü. Hastanedeki tedavisinden sonra açıklamalarda bulunan ünlü rapçi ise, patlamanın tahmin ettiğinden daha öne doğru geldiğini belirterek, üstünde kostüm olmasaydı, ya da saçlı bir adam olsaydı daha büyük sıkıntılar yaşayabileceğini ifade etti.
“Benden başka kimse yoktu sahnede o anı tek başıma yaşadım” Tepki lakaplı Kerem Gülsoy, “Klip çekimindeydik patlama sahnemiz vardı bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ama her şey planladığımız gibi olmadı. Patlama tahmin ettiğimizden biraz daha öne doğru geldi. Orada yanıcı maddeler, yanıcı sıvılar birleşince ciddi bir faciadan döndük. Biraz kalın giyindiğim için vücuduma bir şey olmadı. Ama başımdan yaralandım. Herkes elinden geldiğince dikkatliydi, set gayet tedbirli ve profesyonel bir ekipti ucuz atlattık. Hastanede kalmadım sadece ilk yardım uygulandı. Acile gittik kafama pansuman yaptılar. Üstümde kat kat kostüm olmasaydı, ya da saçlı bir adam olsaydım o zaman daha büyük sıkıntılar yaşayabilirdik. Ama dediğim gibi ucuz atlattık ve biraz panikledim tabii ki. Benden başka kimse yoktu sahnede o anı tek başıma yaşadım” dedi.

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