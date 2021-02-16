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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Cenaze çıkış

Psikolog Cenaze 

-tabuttan görüntü
-Ev detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beşiktaş’taki evinde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun cenazesi evinden alınarak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilk belirlemelerinin ardından Cumhuriyet savcısı ve adli tabip de incelemelerde bulundu. Vefat ettiği belirlenen Cüceloğlu'nun cenazesi ise evinden alınarak, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (HK-
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