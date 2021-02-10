Ünlü oyuncu Oya Okar’ın evine giren hırsızlar adliyeye sevk edildi

-Güvenlik kamerası görüntü

-Şüphelielerin aracı çalması



( İSTANBUL ) -- Ünlü oyuncunun aracının çalınması kamerada İSTANBUL



- Oyuncu Oya Okar’ın evine girerek ziynet eşyalarını ve aracını çalan Mutlu Yaşar ve Ümit Temizer adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ünlü oyuncunun aracını çaldığı anlar kameraya yansıdı. Arka Sokaklar dizisinde Selin Komiser'i canlandıran Oya Okar’ın Beykoz’daki evine 21 Ocak’ta hırsızlar girmişti. Ünlü oyuncunun çekimlerdeki yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, evdeki değerli eşyaları ve Okar’ın lüks aracını çalarak kayıplara karışmıştı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri kimliğini belirledikleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Pendik’te bir evin garajında yapılan aramalarda oyuncu Oya Akar’ın aracının yanı sıra sahte plakalı bir araçtan 4 kg uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi. Uyuşturucu, oto hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler Mutlu Y. ve Ümit T. adliyeye sevk edildi. Öte yanda n şüphelilerin ünlü oyuncunun evine girdikleri ve aracını çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (Sİ-



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