Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü oyuncu Oya Okar’ın evine giren hırsızlar adliyeye sevk edildi

Ünlü oyuncu Oya Okar’ın evine giren hırsızlar adliyeye sevk edildi

Çıkış anı görüntü

Uyuşturucu Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri Oto Hırsızlık 

-Güvenlik kamerası görüntü
-Şüphelielerin aracı çalması

( İSTANBUL ) -- Ünlü oyuncunun aracının çalınması kamerada İSTANBUL

- Oyuncu Oya Okar’ın evine girerek ziynet eşyalarını ve aracını çalan Mutlu Yaşar ve Ümit Temizer adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ünlü oyuncunun aracını çaldığı anlar kameraya yansıdı. Arka Sokaklar dizisinde Selin Komiser'i canlandıran Oya Okar’ın Beykoz’daki evine 21 Ocak’ta hırsızlar girmişti. Ünlü oyuncunun çekimlerdeki yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, evdeki değerli eşyaları ve Okar’ın lüks aracını çalarak kayıplara karışmıştı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri kimliğini belirledikleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Pendik’te bir evin garajında yapılan aramalarda oyuncu Oya Akar’ın aracının yanı sıra sahte plakalı bir araçtan 4 kg uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi. Uyuşturucu, oto hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler Mutlu Y. ve Ümit T. adliyeye sevk edildi. Öte yanda n şüphelilerin ünlü oyuncunun evine girdikleri ve aracını çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (Sİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı