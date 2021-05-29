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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı

Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı

Kaza yapan otomobilin görüntüsü

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Oyuncuyu kurtaran esnafla röp.
-Olay yerinden görüntü
-Hastaneden görüntüler
-fotoğraf

( ADANA )- Emniyet kemeri sıkışan ünlü oyuncuyu çevredeki esnaf kurtardı ADANA

- Ünlü oyuncu İlker Aksum, Adana’da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Takla atan araçta hasar meydana gelirken Aksum’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na gelirken 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki esnaf ünlü oyuncunun yardımına koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı. Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu taburcu edildiği öğrenildi.Ünlü oyuncuyu otomobilden çıkaran esnaf Musa Öztürk, Aksum'u kurtardığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Aracı 2 takla atarken gördük. Geldik çıkarttık. Emniyet kemerini ben bıçakla kestim. İyiydi bir şeyi yoktu. Ambulans gelince de ambulanstakilere de iyi olduğunu söyledi.

Sonra yine de ambulanstakiler tedbiren hastaneye götürdü" diye konuştu.

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