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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

- Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu’nun adliyeye sevk edilmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Eski Sevgili Altın Gözaltı Basın Mensupları Irak 


- Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından eski sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde Beyoğlu Karaköy’de meydana gelen olayda, bir otelin restoranında oturan Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile restoran çalışanları arasında kavga çıkmış, 7’si polis 12 kişi yaralanmıştı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yalçın ve Çalıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. (YEŞ-RU
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