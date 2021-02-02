Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir son yolculuğuna uğurlandı

-Kızı Didem Pekdemir röp

-Oyuncu Tarık Papuçcuoğlu röp

-Sanatçı Yonca Evcimik röp

-cenaze namazı

-tabutun omuzlarda taşınması



( MUĞLA ) -- Pekdemir’in cenazesinde gözyaşları sel oldu MUĞLA



- Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir son yolculuğuna Muğla’nın Bodrum ilçesinde uğurlandı. 78 yaşında hayatını kaybeden Pekdemir için gözyaşları sel oldu. Akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Atilla Pekdemir geçtiğimiz gün İzmir'de vefat etti. Bodrum aşığı Pekdemir'in cenazesinde kızı Didem Pekdemir ve eşi Çiğdem Pekdemir tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Adiyle camisinde düzenlenen cenaze törenine Pekdimir’in ailesinin yanı sıra çok sayıda yakın dostları, Oyuncu arkadaşlarının yanı sıra ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu, sanatçı Yonca Evcimik gibi ünlü isimlerde katıldı.

Öğlen namazının ardından Pekdemir’in Cenaze namazı kılınmasının ardından Bitez mezarlığına defnedildi. "Koronayı yendi, kanseri yenemedi" Kızı Didem Pekdemir babasının son günleri çok sıkıntılı geçtiğini söyleyerek “son günleri çok keyifli değildi. Bir kanser teşhisi konmuştu. Onun araştırması yapılırken Korona virüsü atlattı. Virüsü çok güzel atlattı, sorunsuz bir şekilde evde atlattı. Korona virüsünün 13’üncü günü nefes alamamaya başladı.

Akciğerinde su vardı, bu su bütün ciğerini kaplamış. 25 Aralık’tan berri hastanedeyiz. Son 12 gündür yoğum bakımda yatıyordu. Hastaneye kontrole gitti bir daha gelemedi” ifadelerini kullandı. Oyuncu Tarık Papuçcuoğlu ise çok sevdiği bir dostunu kaybettiğini söyleyerek “normalde yaşım gereği cenaze törenlerine gitmiyorum. Atilla’nın yeri çok ayrı bende, o yüzden cenaze törenin katıldım. Çok sevilen hayatı olduğu gibi yaşayan bir oyuncu arkadaşımızdı. Ailesine sabırlar diliyorum, tüm sanat camiasının başı sağolsun” şeklinde konuştu.

Yonca Evcimik ise Pekdemir’in kızı ile yakın arkadaş olduklarını söyleyerek “inşallah böyle usta oyuncaları bir daha yetişir. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum” dedi.

(EA-



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