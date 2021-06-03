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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ünlü müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın cenazesi uçakla İstanbul'a getirildi

Ünlü müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın cenazesi uçakla İstanbul'a getirildi

Hasan Saltık'ın yakınları

Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı 

-Yakın arkadaşı ile röportaj
-Cenaze arabasına bindirilirken görüntü
-Cenaze arabası giderken görüntü
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın cenazesi, uçakla Bodrum'dan İstanbul'a getirildi.
Saltık’ın cenazesi yarın Kartal Cemevi’nde düzenlenecek törenle defnedilecek.‘Kalan Müzik’ sahibi, müzik yapımcısı Hasan Saltık, geçtiğimiz geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Saltık’ın cenazesi Bodrum'dan kalkan uçakla, saat 16.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.
Hasan Saltık’ın yakınları cenazeyi teslim almak için havalimanına geldi. Yarın saat 13.00’da Kartal Cemevi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Saltık’ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.Saltık'ın yakın arkadaşı Behzat Şahin, "Yeri doldurulamayacak insan derler ya, Hasan hakikaten kelimenin tam anlamıyla yeri doldurulamayacak insan. Sadece kendisine ve çevresine değil, bütün dünyaya katkısı olan ve Türkiye'nin kültür elçisi, sanat elçisi ve kaybolan müziklerin arkeoloğu. Dostum olduğu için söylemiyorum, dünyanın en olağanüstü insanlarından biri. Ölüm herkes için zamansızdır ama Hasan'ınki çok zamansız oldu" diye konuştu.

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