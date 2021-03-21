- Ünlü milyarder Hadid, Ayasofya Camii’nde namaz kıldı

-Sultanahmet ve Ayasofya gezisi

-Hadid’in namaz kılması

-Genel ve diğer detaylar



( İSTANBUL )- Milyarder iş adamı Mohamed Hadid: “Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye”- Milyarder iş adamı Mohamed Hadid: “Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim” İSTANBUL



- Ünlü mankenler Gigi ve Bella Hadid’in babası, milyarder iş adamı Mohamed Hadid Ayasofya ve Sultanahmet Cami’nde namaz kıldı. 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, “Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” dedi.

Ünlü model ve oyuncular Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Türkiye’ye geldi. Sultanahmet’te bir otele yerleşen Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Cami’nde namaz kaldı. Hadid’e gezisinde Evrim Kırmızıtaş Başaran, Ömer Faruk Başaran, iş adamı Hüseyin Çelik ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç eşlik etti. Bol bol fotoğraf çekilen Hadid, camilerin mimarisi ve tarihi hakkında bilgi aldı. Milyarder iş adamı Mohammed Hadid geziden önce kaldığı otelde basına açıklamalarda bulundu. Yıllardan beri Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye’nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi.



İskenderun’da da bir süre kaldığını dile getiren Hadid, Türkiye’ye 20. kez geldiğini ifade etti.

“Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim” Türkiye’nin muhteşem bir ülke olduğunu kaydeden Hadid, “Türkiye’yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye’nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum. Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma müzesini merak ediyorum. Ziyaret edeceğim” dedi.

“Burası inanılmaz bir ülke” Gazetecilerin “Türkiye’de en çok nereyi beğendiniz?” sorusunu yanıtlayan Hadid,“Burası inanılmaz bir ülke. Kültürün ve tarihin harmanlandığı bir yer. O yüzden tek bir yeri söylemek o kadar zor ki. İstanbul’da müzeler, saraylar, camiler var. Hepsi birbirinden güzel. Her köşeden insan birbirinden gizli hazineleri keşfediyor. Bu çerçevede burada 4-5 hafta geçirebilirsiniz. O yüzden tek bir yeri söylemek haksızlık diye düşünüyorum” diye konuştu.

Salı gününe kadar İstanbul’da olacağını söyleyen Hadid, “Salı gününden sonra ofise geri dönmem lazım. Los Angeles’a gideceğim. Bir dahaki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim. Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, “Maria’nın ismi Zayn, Alanın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Bella çocuğunun adını Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlunun adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var” dedi.

(CS-



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