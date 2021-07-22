Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı

Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı

Şahsın emniyet çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gece Kulübü Eski Sevgili Manken 


- Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta tutuklandı. Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye darp eden Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayta, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Haydarpaşa Garı'nda tesettür defilesiHaydarpaşa Garı'nda tesettür defilesi
Üniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladıÜniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladı
Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!
Sosyal Medyayı Sallayan Rus 'Daria Konovalova'Sosyal Medyayı Sallayan Rus 'Daria Konovalova'
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı