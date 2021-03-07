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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın villasında yangın paniği

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın villasında yangın paniği

Cem Yılmaz’ın yangın tüpüyle evine doğru gitmesi

Yangın Paniği Komedyen Yangın Tüpü Yükselen Basın Mensupları 

-Villadan yükselen durmanlar
-İtfaiye ekipleirnin müdahalesi
-Cem Yılmaz’ın açıklamaları
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE- TOPLU)- Yılmaz, aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etti İSTANBUL

- Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Beşiktaş’taki evinde yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Jeneratörden kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ünlü komedyen Yılmaz aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken villa drone ile havadan görüntülendi. Ünlü komedyan Cem Yılmaz’ın Beşiktaş Levent Caddesi Alt Zeren Sokak'taki villasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yapılan bir tadilat sırasında jeneratörden kaynaklı çıktığı kaydedilen yangına Yılmaz, aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Lüks villadan dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Evdeydim. Jeneratörden yangın çıkmış. Ustalar çalışıyor. Herhangi bir problem yok. İtfaiye geldi söndürdüler” dedi.
Yılmaz daha sonra aracına binerek evinden ayrılırken yangın çıkan lüks villa drone havadan görüntülendi.
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