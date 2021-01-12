Ünlü hattat ve sanatçılardan Kilis camilerine hat desteği

-Cihar Yar-i Güzin takımları asılması

-Genel ve detaylar

-Camilerden görüntüler

-Cihar Yar-i Güzin takımlarının asılması

-Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin’in konuşması

-Camideki Cihar Yar-i Güzin takımlarını incelemesi

-Hattat Mahmut Şahin’in açıklamaları

-Camilerden Cihar Yar-i Güzin takımlarının görüntüleri



( KİLİS ) -- Dünyanın en zor yöntemi olarak bilinen akkase tekniği ile İsmi Celal, Nebi ve Ciharı Yar-i Güzin efendilerimizin isimlerini yazan Kocaeli ve Bursa’daki sanatçılar, hat takımlarını Kilis’teki tarihi camilere gönderdi KİLİS



- Kilis’te bulunan tarihi 4 camiye İsm-i Celal (Allah lafzı) İsm-i Nebi, Cihar Yar-i Güzin takımları, Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından hazırlanıp, gönderildi. Dünyada ilk kez, ebru teknesinde akkase tekniğini kullanılarak hazırlanan yazı takımları, Kilis’te tarihi Ulu Cami’ye asıldı.Kocaeli ve Bursa’daki icazetli hattatlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde hazırlanan akkase yöntemi ile İsm-i Celal, Nebi ve Ciharı Yar-i Güzin efendilerimizin isimlerini hazırladı. Yaklaşık 1 ay süren çalışma sonucunda hazırlanan Ciharı Yar-ı Güzin takımları Kilis’teki Ulu Cami, Çalık Cami, Cüneyne Cami ile Hacı Derviş Camiine asıldı.Zeytin Dalı Haraketi’nin gerçekleştirildiği süreçte Kilis’e gelen gazeteciler, tarihi camilerde hat yazıları olmadığını görünce, İstanbul’da Hattat Mahmut Şahin ile irtibata geçti. İlk etapta 4 tarihi camiye mihrap ayeti kerimesi ve hat takımları yapılması için çalışmalar başladı.

Bursa’da yaşayan Kilisli hayır sever bir işadamının çerçeve masraflarını üstlenmesiyle Kocaeli ve Bursa’da gelenekli sanatlarla ilgilenen sanatçılar yazıları hazırlamaya başladı.

Kocaeli’de Ebru sanatını icra eden Havva Altunbaş, Meral Oruç, Nesrin Tokgöz ve Yasemin Coşkunyoğun’un gayretleri ile akkase yazılar ebru teknesinde şekillendi. Cihar Yar-i Güzin takımları Kilis’teki Ulu Cami’ne çok yakıştı. Kilis merkezdeki tarihi Çalık, Cüneyne ve Hacı Derviş camilerine de hat takımları asıldı.Hattat Mahmut Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarındaki öğrenciler ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Dünyada ilk kez akkase tekniği deneyerek tabloları hazırladık. Cihar Yar-ı Güzin takımları yaptık. 4 camimizim yazıları asıldı. Çok güzel bir proje oldu, daha Adıyaman’dan Üsküp’e kadar yüzlerce caminin yazılarını hiçbir ücret almadan hazırlayıp gönderdik. Toplu olarak, Adıyaman’da çalıştık. Birde Kilis’te çalıştık. Diğer illerde de var, Amasya’da, Bursa’da Üsküp’deki Osmanlı camilerinde yazılarımız var ama, en son yaptığımız toplu çalışma Kilis’teki camiler oldu. İlk önce Kilis’teki tarihi camileri yazılarla süslüyoruz” dedi.

Tarihi camileri Ciharı Yar-ı Güzin’e kavuşturan hattat Mahmut Şahin başkanlığındaki hattatlardan oluşan ekipte ise "Ahmet Eroğlu, Ayşe Arslan, Betül Yiğit İnce, Figen Soysal, Hatice Özdemir, İnci Şar, Kübra Saral Aktaş Merve Aytan,Merve Kara Kızılkaya, Reyhan Kurt ile Selma Erenoğlu, Ali Özden, Cavit Yumuşak" yer aldı.Müftü Şahin’den teşekkürKilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Cihar Yar-i Güzin takımları Hattat Mahmut Şahin ile hayır sever işadamına teşekkür ettiğini ifade ederek, "Zeytin Dalı harekatında Çalık Camii ile Tekye Camii bombalanmıştı. Bir süre ibadete kapatıldı. Akşam namazı kılınırken, Çalık camimizde roket düştü, iki tanede şehidimiz var. Cenabı hak, şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımızda iyileşti, yaralılardan biri camimizin din görevlisiydi, Kilis’te Selçuklu ve Osmanlı eserleri var. Kilis ilk dönem Müslüman olan bir bölgedir. Daha önce imar edilmiş camilerimiz var. Mesela kadı camimiz gibi çok sayıda tarihi camimiz var. Bu tarihi camilerimizin imarına önem veriyoruz. Cami olursa daha çok değer veriyoruz. İnancımızın gereği, ben bu açıdan hem hayır sahibimize, hem de hattımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.





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