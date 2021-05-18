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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu’ya saldırı girişimi kamerada

Ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu’ya saldırı girişimi kamerada

-Güvenlik kamerası-

Televizyon Canlı Yayın Polis Ekipleri Futbol Yorumcusu Futbol Yorumculuğu 

-Saldırganların otomobille gelmesi
-Yaşanan tartışma
-Kanaldakilerin araya girmesi
-Saldırganların uzaklaşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu canlı yayında Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ı eleştirdikten sonra program çıkışı saldırı girişimine maruz kaldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, Karakullukçu’nun şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 saldırganı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sarıyer Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Caddesi üzerinde dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir televizyon kanalındaki programda futbol yorumculuğu yapan Uğur Karakullukçu, Galatasaray taraftar gurubu ultrAslan'ı eleştirmişti. Ünlü yorumcu programın çıkışında kanalın önünde otomobille gelen üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Sarıyer polisi saldırganları kıskıvrak yakaladı Olayın ardında ihbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yorumcunun ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrasında saldırganların eşkallerini ve kimliklerini tespit eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 saldırganı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen saldırganların burada ifadeleri alınarak işlemleri yapıldı.
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