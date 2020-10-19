Üniversitelilerin yetiştirdiği safkan taylar, açık artırma ile satıldı

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksekokulu tarafından yetiştirilen Safkan Arap Tayları açık arttırma usulü satıldı. En düşük fiyatı 60 bin liradan başlayan safkan tayların en yüksek fiyatı ise 120 bin liradan alıcı buldu. İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksekokulu tarafından 6 adet Safkan Arap Tayları yetiştirildi. Yaşları 1 ile 2 arasında değişen Taylar, bugün meslek yüksek okulu tarafından yapılan açık arttırma usulü satışlar değer buldu. En düşük fiyatı 60 bin liradan başlayan safkan tayların en yüksek fiyatı ise 120 bin liradan alıcı buldu. Açık artırmada alıcılar atların anne babaları ve sağlık durumlarına bakarak satın aldı. 120 bin liralık atı satın alan Erkan Doğan isimli vatandaş, “Üniversitemizin düzenlemiş olduğu safkan yarış atı satışlarına geldik. Atların görüntüleri bakımları güzel gözüküyor. Kısmet olursa bir tane almayı düşünüyoruz şartlar uyarsa. Bunun böyle devam etmesi hem üniversitemiz açısından hem de bizim açımızdan iyi olur. Genellikle atların anne babasına ve daha sonra fiziklerine bakıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili konuşan Veterinerlik Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz ise, projenin 2017 yılında başladığını kaydederek, “Bugün bunun son noktası olan tayların sahaya gidişlerini göreceğiz inşallah. Bu süreci tek başımıza biz yapmadık. Buradaki amacımız maddi kısım değil öncelikle öğrencilerimizin en iyi şekilde bilgi ve tecrübe ile bu okuldan mezun olmalarını sağlayabilmekti. Bu amaçla kısraklarımızın doğumuna, taylarımızın annelerinden ayrılıp sahaya gidişlerine kadar olan bu süreci hep birlikte öğrencilerimiz ile geçirdik. Ne kadar çok pratik imkanı sağlayabilirsek onlara o kadar çok sektöre hazır hale gelirler. Bu amaçla bugün bu taylarımızı sektöre yollamaya hazır hale getirdik. Biz bir devlet üniversitesi olarak ihale yasasına göre bu işi gerçekleştiriyoruz. Burada ihale açık artırma şeklinde olacak. Ne kadar yüksek bedellere satış bulursa atçılık için o kadar iyi olacak” diye konuştu.





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