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Üniversiteli olabilmek için zamanla yarıştılar
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversiteli olabilmek için zamanla yarıştılar

Üniversiteli olabilmek için zamanla yarıştılar

- Sınavdan detay ve genel görüntüler

Yarış Canlı Yayın Sınav Yetenek Sınavı Öğrenciler 

-- Parkuru karıştıran öğrenci
-- Dekan Yardımcısı İsmail Karataş ile röportaj

( BAYBURT ) -- Heyecanına yenik düşen öğrenci parkuru karıştırdı BAYBURT

- Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 akademik yılı için Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine yapılacak öğrenci alımları için özel yetenek sınavı başladı.
Pandemi koşullarının gözetildiği sınavda öğrenciler parkur alanına sırayla alındı. Sırası gelen öğrenciler kıyasıya mücadele edip, parkurda ter dökerek belirlenen süre altında parkuru tamamlamaya çalıştı. Bir öğrenci ise sınav esnasında heyecanına yenik düşerek, parkur alanındaki engelleri karıştırdı. Parkur alanındaki ilk engelden sonra karıştırdığını fark eden öğrenci, üzülerek spor salonunu terk etti. Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı İsmail Karataş, il dışından gelen ve sınava katılan öğrencilerin rahat bir sınav geçirmesi için üniversite olarak birçok imkanın sağlandığını söyleyerek temiz, güzel, şeffaf bir sınav geçirmeye özen gösterdiklerini kaydetti.
Değerlendirmelerin şeffaflığı için adayların parkur performanslarının kamera ile kayıt altına alındığını dile getiren Karataş, "Rektörümüz Mutlu Türkmen'in talimatları doğrultusunda oldukça şeffaf bir sınav geçiriyoruz. Çift kameramız var, canlı yayınımız devam etmekte. Her adayı canlı yayına almaya özen gösteriyoruz, herhangi bir problem olduğu zaman anında müdahale ediyoruz" diye konuştu.
27 Ağustos tarihine kadar sürecek olan özel yetenek sınavlarının sonuçları ise 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sınavı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ise 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. (ÖD-AA-Y)
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