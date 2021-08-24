Üniversiteli olabilmek için zamanla yarıştılar

-- Sınav ve detaylar

-- Zamana karşı yarışan öğrenciler

-- Rektör ve dekan yardımcısıyla röportajlar

-- Osmaniye'den gelen öğrencilerle röportajlar



( ERZİNCAN ) - (Özel)- Erzincan’da özel yetenek sınavları başladı ERZİNCAN



- Erzincan’da üniversite adayı öğrenciler, Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin gerçekleştirdiği özel yetenek sınavında zamana karşı yarıştılar. Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne özel yetenek sınavıyla 40 öğrenci alınacak. 96 öğrencinin müracaat ettiği özel yetenek sınavı bugün Yıldırım Akbulut Spor Salonunda başladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınavda herhangi bir şaibeye mahal verilmemesi için fotosel ölçüm cihazları ile başlayıp-biten parkurlarda öğrenciler zamana karşı yarıştı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, “Binali Yıldırım Üniversitesi olarak Eğitim Fakültemizin Beden Eğitimi öğretmenlik bölümü için özel yetenek sınavlarına başladık, gerçekleştiriyoruz. Amacımız öğrencilerin hakkı zayi olmasın, bunun için sınavda görevli akademisyenlerimiz titiz bir şekilde sınavları gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz kabiliyetleri doğrultusunda, sınavda başarılı olanlar üniversitemize girmeye hak kazanacaklar.” dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Erdem Yavuz’da sınav hakkında bilgi vererek, “TYT alanında ilk 800 bin içerisinde yer alan öğrenciler sınava katılmaya hak kazandılar. 96 başvuru oldu bunlarda 17’i kız öğrenci. Başarılı olan toplamda 40 öğrenci alınacak” diye konuştu.

Öte yandan sınava Erzincan haricinde farklı şehirlerden gelen öğrencilerde katıldı.

Osmaniye’den gelen bir grup öğrenci, “Erzincan’da sınava giriyoruz. Başarılı olup burada üniversiteyi okumak arzumuz” ifadelerine yer verdiler. (AA-AA-Y)

