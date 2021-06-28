Üniversite sınavına giren genç Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik manevi tazminat davası açtı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından ‘Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız üniversite okuyabilecek’ şeklindeki açıklamalarından sonra üniversite sınavına giren Ömer Alp Çakar, Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik manevi tazminat davası açtı. Çakar, “Trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle buradayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından ‘Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız üniversite okuyabilecek’ şeklindeki açıklamalarından sonra üniversite sınavına giren Ömer Alp Çakar 1 TL manevi tazminat davası açtı. Bakırköy Adalet Sarayı önüne gelerek suç duyurusundan önce açıklama yapan Çakar’a AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve bir grup genç destek oldu. Gençler ellerinde ‘Hakkımızı helal etmiyoruz Kılıçdaroğlu’, ‘Yalanın batsın yalancısın’, ‘Bu Kılıçdaroğlu bizi kandırıyor hocam’ gibi yazan dövizler açarak tepkilerini gösterdi.Ömer Alp Çakar “Ülkemizin yarınları ve “Yeni Türkiye’nin” teminatı biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik. Lakin 25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.Bir yıl boyunca hazırlandığı üniversite sınavının öncesinde Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddianın öğrencileri mağdur ettiğini söyleyen Çakar, "Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir. Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye’de okuyacak' algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamadan sonra Ömer Alp Çakar ile gençler, dava dilekçesini vermek üzere Bakırköy Adliyesi Yenibosna ek hizmet binasına gitti.

