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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversite öğrencisi genç kadın evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi genç kadın evinde ölü bulundu

adli tıp genel ve detay görüntüler,

İletişim Kalp Krizi Cenaze Aracı Genç Kadın Adli Tıp Kurumu 

-cenaze aracı genel ve detay görüntüleri,
-ölen kızın sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te, üniversite okuyan genç bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümüyle ilgili kalp krizi ya da sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi R.A. (24), sabah saatlerinde tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölü bulunan genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının ölümüyle ilgili kalp krizi yada sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı. Hayatını kaybeden R.A.'nın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi. (SVY-SD-
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