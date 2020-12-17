Üniversite öğrencilerinden online müzik partisi

-şarkı söyleyen öğrencilerden detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük Üniversitesi öğrencileri geleneksel hale getirdikleri buluşma etkinliğinin beşincisini korona virüs nedeniyle online müzikli parti olarak yaptı. Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri geleneksel hale getirdikleri ‘HİT Buluşmaları’nın beşincisini online parti olarak gerçekleştirdi. Aralarında mezun olan ve mevcut okuyan öğrencilerden oluşan 198 kişinin online olarak bir araya geldiği online partide yarışma ve canlı müzik dinletisi düzenlendi.

Ünlü dizi oyuncusu Umut Oğuz’un da katılımı ile internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, KBÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyeleri Dr. Doğan Aydoğan, Fatih Bayram ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri yer aldı. (RB-



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