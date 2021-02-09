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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
-Üniversite kampüsü gibi İmam Hatip Lisesi

-Üniversite kampüsü gibi İmam Hatip Lisesi

Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi drone görüntüsü

Yabancı Öğrenciler Yabancı Öğrenci Uluslararası İmam Hatip Lisesi Merkezi Sistem 

-Okulun spor salonu, konferans salonu ve dersliklerinden detaylar
- Okul Müdürü Ahmet Özdemir, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta inşaat çalışmaları tamamlanan Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi dev kampüs alanı ile öğrencilerine eğitim vermeye hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tokat’ta yapımı tamamlanan Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulu yaklaşık 50 milyon liraya mal oldu. Tokat-Turhal karayolu üzerinde 16 dönümlük alana inşaat edilen kampüste spor salonlarının yanı sıra 200'er kişilik iki yurt binası bulunuyor. Selçuklu dönemi ve günümüz mimarisinin harmanlanmasıyla inşa edilen okul, yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilere hizmet vermesi bekleniyor. Okul 32 derslik, 250 kişilik çok amaçlı konferans salonu, kapalı spor salonu, halı saha, 400 kişilik 2 yurt, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı, bilişim laboratuvar, tenis kortu, geniş ve ferah kantin ve dinlenme alanları ile dikkat çekiyor. 960 öğrenci eğitim öğretim görecek Okul Müdürü Ahmet Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Türkiye’de 15’nci uluslararası okulu olarak inşa edildiğini söyledi.

Okulun özgün bir tasarımı ile dikkat çektiğini belirten Özdemir, “Her alanı eğitim amaçlı oluşturulmuş. Mimarisinde standart binaların dışına çıkılarak hem ilimizin tarihine, kültürünü yansıtan motiflerle hem de modern çizgilerle, farklı bir tasarım olarak oluşturulmuş. Toplam 16 dönüm arasa üzerine kurulu 4 farklı binadan oluşan mükemmel bir kampüs olarak ortaya çıktı. Okulumuzun toplam kapasitesi 32 derslikli, 960 öğrenci kapasiteli olmasını öngörüyoruz. Şu an mevcutta 510 öğrencimizle başlamış olduk” dedi.
Yabancı öğrencilerde eğitim görecek Millî Eğitim Bakanlığının birçok ülkeden sınav yaparak seçip getirdiği Müslüman öğrenciler de yeni okulda mevcut öğrencilerle birlikte eğitim görme imkanı bulacak. Okulun bir sonraki eğitim ve öğretim yılında yabancı öğrenci kabul etmeye başlayacağına dikkat çeken Özdemir, “Uluslararası boyutuyla gönül coğrafyamızdan da yabancı öğrencilerin aramıza katılmasıyla bu sayının bin civarında olmasını bekliyoruz. Okulumuz fiziksel donanımı, kapasite içinde kurulan alanlarıyla gerçekten çocuklar için tam bir yaşam alanı şeklinde düşünülmüş ve tasarlanmış” ifadelerini kullandı. Özdemir, “Ortaokul öğrencilerini sınavla belirliyoruz. Ancak liseye gelecek olan öğrenciler merkezi sistem sınavını kazanarak ve belli bir oranda puan alarak buraya girebiliyorlar. Geçen yılki taban puanımız 350 olarak gerçekleşti. Biz bu oranımızın her geçen yıl biraz daha artacağını düşünüyoruz” dedi.
Şantiye şefi Oğuzhan Yıldız ise 2 yıl gibi bir sürede kampüs inşaatının tamamlanarak Tokat'a kazandırıldığını söyledi.

(Nİ-GF-
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