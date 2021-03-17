Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversite hastanesi yerleşkesindeki cesedin kimliği belirlendi

Üniversite hastanesi yerleşkesindeki cesedin kimliği belirlendi

Arşiv görüntüler

( ANTALYA )- 88 yaşındaki erkek şahsın 15 aydır kayıp olduğu ve düşmeye bağlı hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor ANTALYA

Olay Yeri İnceleme Ormanlı Avcılık Polis Ekipleri Kadavra 


- Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda bulunan cesedin, 15 ay önce kayıp ihbarı yapılan 88 yaşında erkek bir şahsa ait olduğu bildirildi.
Şahsın düşmeye bağlı öldüğü tahmin ediliyor. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alandan geçen bir kadın, ağaçların arasında bulduğu kafatasını güvenlik noktasına götürdü. İnsana ait olduğu değerlendirilen kafatasını gören güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kafatasının insana ait olduğunu belirledikten sonra bölgede cesedin geri kalan kısmının olabileceğini düşünerek arama başlattı. Bir süre ormanlık ve kayalık alanda arama yapan polis, bir bulguya ulaşamayınca kadavra köpekli ekipten destek istedi. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından ormanlık alanda kemik parçalarına ulaşıldı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından cenaze taşıma torbasına alınan parçalar, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmada çürümüş kafatası ve insana ait olduğu değerlendirilen cesedin 88 yaşında erkek M.E, olduğu belirlendi. M.E hakkında yakınlarının 19.12.2019 yılından beri kayıp ihbarında bulunulduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre M.E’nin düşmeye bağlı olarak öldüğü üzerinde duruluyor. (İA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement