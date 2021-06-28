Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Üniversite adayı öğrencilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

- Üniversite adayı öğrencilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa

Tazminat Davası Üniversite Sınavı Adliye Binası Lise Öğrenci Sınavsız Tıp 

-Üniversite adayı öğrencilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
-öğrencilerin adliye önünde detayı
-öğrencilerin pankartlı tepkileri
-öğrenciler adına Ayşe Nacar açıklaması
- genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da üniversite sınavına giren lise öğrencileri, “Katarlı gençler, ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” başlıklı bir haber üzerinden hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Gençler adına açıklama yapan öğrenci Ayşe Nacar, üniversite sınavından 1 gün önce ortaya atılan "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" haberinden olumsuz etkilendiklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranmasından dolay duydukları olumsuzluğu dile getirdi. Ucuz bir siyasete malzeme olduklarını, bunu asla unutmayacaklarını dile getiren Nacar, yalanı ortaya atan yayın organlarının bunları yaymaktan ve gençlerin kafasını karıştırmaktan çekinmediklerini, 27 saat boyunca devam ettirdikleri yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla birlikte düzelttiklerini hatırlattı. Yapılan haberlerin kendilerini çok mağdur ettiğini vurgulayan Tufan, "CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız. Gençlerin “Özür dile” çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz.Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri “trol” olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz. Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz" ifadelerini kullandı. (BB-LO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement