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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- UNESCO karar aldı, belediye tanıtım çağrısında bulundu

- UNESCO karar aldı, belediye tanıtım çağrısında bulundu

kırşehir belediye görüntüsü

Sosyal Medya Misyon Bild Allah 

-şehirden detay görüntüler
-külliye görüntüsü
-başkan yardımcısı nuri araz açıklama

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- UNESCO'nun 2021 yılını Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesiyle Anadolu bilgelerini yıl boyu tanıtacaklarını bildirmesi sonrası Kırşehir Belediyesi, bireysel ve kurumsal tanıtım çağrısında bulundu. Kırşehir Belediyesi, yıl boyu düzenlenecek etkinliklerde Ahi Evran Veli’yi, Hacı Bektaş Veli’yi ve Yunus Emre’yi anlatacak. Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, belediye olarak her türlü çalışmayı yapacaklarını ve çalışmalar için komisyon kurulduğunu söyledi.

Araz, açıklamasında; “2021 yılını UNESCO, Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etti. Kırşehir Belediyesi olarak bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığı ile komisyon kuruldu. Bu komisyon, hem Kırşehir Belediyesinin fikirlerini ve ne yapılabilir çalışmalarına başladı.
STK ve kamu kuruluşlarına görüşleri için davetler olacak” dedi.
Tanıtım ve organizasyon çalışmalarında bireysel olarak da görüşlerin alınacağını anlatan Araz, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bireysel çalışmalara da açığız. Onlardan gelecek önerileri de değerlendireceğiz. 2021 yılını inşallah, Kırşehir’e yakışır şekilde geçireceğiz.” Öte yandan Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar'da sosyal medya hesaplarından neler yapılabilir sorusu ile ilgili paylaşımda bulunarak ülke genelinde katılımların ve görüşlerin olması çağrısında bulundu. (EÖ-TB-
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