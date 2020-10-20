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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor

Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor

Köpeğin görüntüsü

Fakülte Röntgen Fizik Tedavi Trafik Kazası Ameliyat 

-Tedavi edilmesi
-Yürüteç takılması
-Yürümesi
-Röportaj

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Geçirdiği trafik kazası sonrası arka ayaklarını kullanmaz hale gelen Umut isimli köpek, Esenyurt Belediyesi’nin özel olarak tasarladığı ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçirdiği trafik kazası sonrası arka ayaklarını kullanamayan Umut köpek için seferber oldu. Kaza sonrası Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen köpeğe, veteriner hekimler tarafından ilk acil müdahale yapıldı. Kaza nedeniyle arka ayakları felçli kalan köpeğin, ön ayak kaslarının da zarar görmemesi için özel olarak tasarlanan ortopedik yürüteçle, her gün düzenli olarak fizik tedavi yapılmaya başlandı. “Her gün düzenli olarak egzersiz yaptırıyoruz” Umut köpeğin ön ayak kaslarının da zarar görmemesi için her gün düzenli olarak egzersiz yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Teknikeri Döndü Torun, “Köpeğimiz dört hafta önce trafik kazalı geldi. Çektiğimiz röntgen filminde arka ayaklarının felçli olduğunu gördük. Bununla ilgili fakülteden hocalarımız geldi, gerekli tetkikleri yaptılar. Maalesef ameliyat olamayacağını söylediler. Bizlerde dört haftadır düzenli olarak egzersizlerini yapıyoruz. Ön kaslarının zarar görmemesi için günde 45 dakika boyunca yürüteçle egzersiz yaptırıyoruz. Arka ayaklarını kullanamadığı için yeme içmede de biraz sıkıntılarımız oluyor. O yüzden düzenli olarak beslenmesine dikkat ediyoruz” dedi.
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