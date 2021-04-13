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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ümraniyeliler Hacivat ve Karagöz ile sahura kalkıyor

Ümraniyeliler Hacivat ve Karagöz ile sahura kalkıyor

Hacivat Karagöz

Sahur 11 Ayın Sultanı Kabil Cep Telefonu 

-Oyunlar
-Röp.
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farklı bir etkinlik düzenledi.
Düzenlenen etkinlikte Hacivat ile Karagöz Ümraniyelileri sahura kaldırdı. Hacivat ile Karagöz'ün atışmaları renkli sahneler oluşturdu. Ümraniye Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte farklı bir etkinliğe imza attı. Korona virüsle mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yapılmadığı dönemde Ümraniye Belediyesi Hacivat ve Karagöz ile Ümraniyelileri sahura kaldırarak renkli etkinlik oluşturdu. Düzenlenen etkinlikte Hacivat ve Karagöz mani ve atışmalar eşliğinde Ümraniyelileri sahura kaldırdı. Sahura kalkan Ümraniyeliler bu renkli etkinlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o anları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Hacivat ile Karagöz‘ü karşısında gören çocuklar ise pencerelerden el salladı. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Mehmet Fatih Çetin, ”Pandemi nedeniyle maalesef bu süreçte etkinlikler olmuyor bizde Ümraniye Belediyesi olarak istedik ki vatandaşlarımıza böyle eğlenceli bir etkinlik düzenleyelim. Vatandaşlarımızı Hacivat ve Karagöz ile sahura kaldırtalım istedik. Dolayısıyla Ramazanın en güzel etkinliği Hacivat ve Karagözdür. Etkinliğimizle birlikte Hacivat ve Karagöz vatandaşlarımızı uyandırmış oluyor. Her gün her akşam herhangi bir sokakta bu etkinliğimizle birlikte vatandaşlarımızın karşısına çıkabiliriz” diye konuştu.

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