Ümraniyeli STK’lardan darbe imalı bildiriye sert tepki

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( İSTANBUL )-"Bizler vatan nöbetinin başındayız: Hodri Meydan!” İSTANBUL



- Ümraniyeli Sivil Toplum Kuruluşları darbe imalı bildirilere yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Yirmi dokuz sivil toplum kuruluşunun katıldığı açıklamaya "Bizler vatan nöbetinin başındayız: Hodri Meydan!” sözleri damga vurdu. Emekli amirallerin yayınladığı darbe imalı bildiriye Ümraniyeli sivil toplum kuruluşlarından tepki yağdı. Ümraniye Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına 29 sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve “Bizler vatan nöbetinin başındayız: Hodri Meydan!” yazılı pankart ile açıklama yaptı. Darbe imalı bildiriye yönelik Eğitime Destek Platformu ve Milli İrade Platformu’nun ortak bildirisini açıklayan Ensar Vakfı Ümraniye Başkanı İbrahim Atlı “Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkanlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!” sözlerini aktardı.



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