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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Ümraniye'deki işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi - İSTANBUL

Ümraniye'deki işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi - İSTANBUL

- Polisin halkı uyarması - Denetimlerden görüntülerÜmraniye'deki işletmelerde Kovid - 19 tedbirleri denetlendiİSTANBUL (AA) - Ümraniye'deki işletmelerde, Kovid - 19 tedbirlerine ilişkin denetim yapılarak, esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ümraniye Belediyesi zabıta ekiplerince, Alemdağ Caddesi üzerindeki lokanta, restoran ve iş yerlerinde denetim yapıldı.Ekipler, iş yerleri girişinde dezenfekten bulunup bulunmadığını ve müşterilerin ateşinin ölçülüp ölçülmediğini kontrol ederek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekip araçlarından da Kovid - 19 tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Zabıta Trol 

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