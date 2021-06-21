Ümraniye’de yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı

-arşiv görüntüler



( İSTANBUL )- Karısını öldürüp çocuğunu yaralayan baba, evi ateşe verip intihar etti- İntihardan önce iş yerini arayıp “Karımla çocuğumu öldürdüm, köprüden kendimi atmaya gidiyorum” dedi İSTANBUL



- Ümraniye’de içerisinde anne ve 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu evde çıkan yangın ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet G.’nin eşini evde öldürdüğü ve çocuğunu da yaraladığı, daha sonra kendisini FSM Köprüsünden aşağı atarak intihar ettiği öğrenildi.Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Narlı Sokakta saat 12.00 sıralarında yaşandı. 5 katlı apartmanın 2. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde Arzurahman Güney ile 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney’in bulunduğu evden yangın nedeniyle duman çevreye yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası evin içerisinde yapılan araştırmada 5 yaşındaki Kerem’in ağır yaralı olduğu görülürken anne Arzurahman Güney’in ağır yaralı olduğu görüldü.

5 yaşındaki çocuğa olay yerinde itfaiye tarafından kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Küçük Kerem ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Rahman Güney yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken çocuğun yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.Öte yandan olayın yangın değil cinayet olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Mehmet Güney, boşanma aşamasındaki eşi Arzurahman Güney ile sabah saatlerinde evde tartıştı. Tartışma sırasında Mehmet Güney eşini öldürdü çocuğunu da ağır yaraladı. Evin kapılarını kilitleyip dışarı çıkan şahsın eski iş yerini arayarak “Karımla çocuğumu öldürdüm, köprüden kendimi atmaya gidiyorum” dediği öğrenildi. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kendisini atarak intihar etti. Ayrıca şahsın eşini öldürdükten sonra evde yangın çıkararak olaya yangın süsü vermeye çalışmış olabileceği ihtimalleri üzerinde de duruluyor.

